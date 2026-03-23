Нетаниягу стремится к проведению выборов 27 октября

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен добиваться проведения выборов в их изначальный срок – 27 октября 2026 года.

Как сообщил журналист 14 телеканала Моти Кастель, об этом говорилось на совещании, которое Нетаниягу провел на прошлой неделе с группой приближенных. В совещании принимал участие секретарь правительства Йоси Фукс, министр юстиции Ярив Левин, глава коалиции Офир Кац и министр просвещения Йоав Киш.

Обсуждалась также возможность проведения выборов 1 сентября или в другой день, не вторник. Для того, чтобы провести выборы в иной день недели, необходимо внесение поправки в Основной закон о Кнессете. В окружении Нетаниягу полагают, что достижения войны "Рык льва" позволят ему успешно провести выборы в октябре, несмотря на то, что в этом месяце будут проходить церемонии третьей годовщины бойни 7 октября.