Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков ХАМАСа при попытке захватить грузовики с продуктами
время публикации: 23 мая 2025 г., 01:49 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 01:59
Источники в Газе сообщают, что в ночь на 23 мая ВВС ЦАХАЛа не менее десяти раз атаковали колонну с гуманитарными грузами в Дир аль-Балах, в центре сектора. В результате этих ударов погибли не менее шести человек.
Пресс-служба ХАМАСа распространила заявление, в котором утверждается, что жертвами авиаударов стали сотрудники гуманитарных миссий, участвующих в борьбе с голодом.
Неофициальные источники в Газе сообщают, что ЦАХАЛ атаковал группу боевиков, пытавшихся захватить грузовики с продуктами.
ЦАХАЛ эти сообщения не комментирует.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2025