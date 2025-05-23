Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков ХАМАСа при попытке захватить грузовики с продуктами

Источники в Газе сообщают, что в ночь на 23 мая ВВС ЦАХАЛа не менее десяти раз атаковали колонну с гуманитарными грузами в Дир аль-Балах, в центре сектора. В результате этих ударов погибли не менее шести человек.

Пресс-служба ХАМАСа распространила заявление, в котором утверждается, что жертвами авиаударов стали сотрудники гуманитарных миссий, участвующих в борьбе с голодом.

Неофициальные источники в Газе сообщают, что ЦАХАЛ атаковал группу боевиков, пытавшихся захватить грузовики с продуктами.

ЦАХАЛ эти сообщения не комментирует.