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Израиль

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков ХАМАСа при попытке захватить грузовики с продуктами

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 23 мая 2025 г., 01:49 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 01:59
Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков ХАМАСа при попытке захватить грузовики с продуктами
AP Photo/Leo Correa

Источники в Газе сообщают, что в ночь на 23 мая ВВС ЦАХАЛа не менее десяти раз атаковали колонну с гуманитарными грузами в Дир аль-Балах, в центре сектора. В результате этих ударов погибли не менее шести человек.

Пресс-служба ХАМАСа распространила заявление, в котором утверждается, что жертвами авиаударов стали сотрудники гуманитарных миссий, участвующих в борьбе с голодом.

Неофициальные источники в Газе сообщают, что ЦАХАЛ атаковал группу боевиков, пытавшихся захватить грузовики с продуктами.

ЦАХАЛ эти сообщения не комментирует.

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