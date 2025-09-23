Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 23 сентября, температура будет выше среднесезонной, особенно жарко на севере и в центре страны. Малооблачно.

В Иерусалиме – 19-33 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 23-32, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 21-33, на побережье Мертвого моря – 27-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 20-33, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-41, на Голанских высотах – 20-37.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 30-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – значительное понижение температуры. В пятницу температура повысится.