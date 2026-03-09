Трамп – республиканцам: война против Ирана должна завершиться "полной победой"

Президент США Дональд Трамп, выступая 9 марта на республиканской конференции в Майами, в штате Флорида, заявил, что война против Ирана должна завершиться "полной победой".

"Мы победили во многих смыслах, но этого все еще недостаточно. Мы идем к абсолютной победе", – сказал он.

По словам Трампа, "лидеры террора Ирана исчезли или считают минуты до того, как исчезнут". Он также заявил: "У нас были лидеры – и они исчезли. Потом появились новые лидеры – и они тоже исчезли. Мы не остановимся, пока враг не будет побежден полностью и сокрушительно".

В ходе этого выступления Трамп обосновал начало военной операции против Ирана данными о подготовке Тегераном атаки на США и Израиль: "Я приведу вам самый веский довод: в течение недели они собирались напасть на нас. У них были все эти ракеты – в гораздо большем количестве, чем кто-либо мог представить. И они на 100% собирались атаковать нас, но они также собирались ударить по всему Ближнему Востоку и Израилю".

Трамп вновь дал понять, что не намерен ослаблять давление на Тегеран, несмотря на рост цен на нефть и усиление международной тревоги из-за затяжной войны. На этом фоне его выступление стало одним из самых жестких заявлений Белого дома с начала совместной американо-израильской кампании против Ирана.

Ранее Трамп говорил CBS, что война с Ираном "практически завершена", и утверждал, что иранские вооруженные силы и системы связи понесли тяжелый урон.