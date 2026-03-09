Путин предложил Трампу " политико-дипломатическое урегулирование" конфликта с Ираном

Телефонный разговор президентов США и России, состоявшийся по инициативе Дональда Трампа, продолжался почти час. Это была их первая беседа с конца декабря.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что лидеры двух стран обсудили "ряд крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки" с акцентом на конфликт с Ираном.

По словам Ушакова, Владимир Путин "высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта" с учетом его контактов с лидерами стран Персидского залива, президентом Ирана Пезешкианом, руководителями ряда других стран.

Помощник российского президента заявил, что разговор был предметный и, по его мнению, не бесполезный.

В ходе беседы Трамп и Путин также обсудили трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. "Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня для достижения долгосрочного урегулирования. С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично", – цитирует Ушакова пресс-служба Кремля.