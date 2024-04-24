Заявление пресс-секретаря ЦАХАЛа для зарубежных СМИ: "Видео с заложником – это призыв к действию"

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с заявлением для зарубежных СМИ, в котором прокомментировал видео с одним из израильских заложников, которое 24 апреля было опубликовано ХАМАСом.

Даниэль Хагари напомнил, что ХАМАС удерживает в Газе Гирша Гольдберга-Полина, который запечатлен на видео, и еще 132 других заложников более 200 дней. "Пока ХАМАС не освободит всех похищенных, ЦАХАЛ продолжит преследовать ХАМАС по всему сектору Газы", – сказал он.

Хагари назвал опубликованное видео с заложником "призовом к немедленным действиям". "Мы не оставим в Газе камня на камне, разыскивая наших похищенных", – пообещал официальный представитель ЦАХАЛа.

Даниэль Хагари заявил, что видео, опубликованное ХАМАСом, является частью "психологического террора" и оно напоминает о злодеяниях, совершенных террористами 7 октября.