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Израиль

В Кирьят-Шмоне детские сады не будут бастовать: "Дети страдали достаточно"

Дети
Забастовка
время публикации: 24 апреля 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 18:19
В Кирьят-Шмоне детские сады не будут бастовать: "Дети страдали достаточно"
Ayal MArgolin/Flash90

Муниципалитет Кирьят-Шмоны объявил, что детские сады в городе не будут участвовать в запланированной на воскресенье забастовке, объявленной Центром местной власти.

Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн сообщил, что дети и родители страдали достаточно, и местные власти не хотят добавлять им страданий. "После полутора лет войны и неопределенности дети Кирьят-Шмоны нуждаются, прежде всего, в стабильности, – подчеркнул мэр. – И нельзя заставлять родителей вновь пропускать рабочие дни, когда они только вернулись в родной город и на свои рабочие места".

Напомним, Центр местной власти объявил, что с воскресенья прекратят работать нянечки и помощницы воспитателя в муниципальных садах по всей стране (кроме городов, входящих в Форум 15 городов).

Муниципалитеты утверждают, что министерства финансов и просвещения нарушили свои обязательства и задним числом сократили объем ставок нянечек на 9-11%.

Израиль
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