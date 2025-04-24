В Кирьят-Шмоне детские сады не будут бастовать: "Дети страдали достаточно"

Муниципалитет Кирьят-Шмоны объявил, что детские сады в городе не будут участвовать в запланированной на воскресенье забастовке, объявленной Центром местной власти.

Мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн сообщил, что дети и родители страдали достаточно, и местные власти не хотят добавлять им страданий. "После полутора лет войны и неопределенности дети Кирьят-Шмоны нуждаются, прежде всего, в стабильности, – подчеркнул мэр. – И нельзя заставлять родителей вновь пропускать рабочие дни, когда они только вернулись в родной город и на свои рабочие места".

Напомним, Центр местной власти объявил, что с воскресенья прекратят работать нянечки и помощницы воспитателя в муниципальных садах по всей стране (кроме городов, входящих в Форум 15 городов).

Муниципалитеты утверждают, что министерства финансов и просвещения нарушили свои обязательства и задним числом сократили объем ставок нянечек на 9-11%.