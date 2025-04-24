x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 23:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 23:58
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Психотерапевт рассказала со слов подруги Ольги Кравченко: "Она призналась в убийстве Таир"

Суд
Роман Задоров
время публикации: 24 апреля 2025 г., 23:02 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 23:05
Ольга Кравченко, 2022 год
David Cohen/Flash90

Окружной суд Тель-Авива продолжает рассматривать иск о клевете, поданный Ольгой Кравченко против создателей документального сериала-расследования "Тень правды" Ари Пинеса и Йотама Гендельмана, а также против Романа Задорова и ее бывшего сожителя Адира Хабани. Как сообщает Walla, на заседании были заслушаны показания психотерапевта Орит Бени, которая лечила подругу Ольги Кравченко Анат Гивати.

Анат Гивати, по словам психотерапевта, на обычной терапевтической сессии призналась ей, что Ольга Кравченко рассказала ей: "Я убила Таир Раду". Анат также поделилась, что Ольга рассказывала ей о навязчивых идеях снова убить, ради чего она уже купила нож и планирует следующее убийство.

На вопрос, почему терапевт не передала эту информацию властям, расследовавшим убийство Таир Рады, она объяснила: Анат Гивати была жива, она была ее пациенткой, и Бени была связана конфиденциальностью терапии. Однако когда Анат Гивати умерла (она покончила с собой), психотерапевт сообщила все, что она знала.

Адвокат Ольги Кравченко, допрашивая свидетельницу, предположил, могла ли Гивати выдумать это признание, чтобы помочь подруге попасть в психиатрическую больницу, но Бени отвергла эту мысль, подчеркнув, что ее клиентка не стала бы лгать, чтобы помочь Ольге.

Илана Рада, мать Таир, выразила возмущение тем фактом, что прокуратура так и не возобновила расследование против Ольги Кравченко. Она подчеркнула, что в суде даже не допрашивали толком Орит Бени, потому что она считалась свидетелем защиты. "Как может быть, что она описывает то же самое признание, что и Адир Хабани – хотя они даже не знакомы?" – возмущается Илана Рада.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2025

"Навязчивые мысли о том, чтобы резать людей": Ольга Кравченко вновь дала показания в суде
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2024

Ольга Кравченко призналась, что лгала под присягой на суде против Романа Задорова
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 июня 2023

Дело об убийстве Таир Рады: мать девочки подаст апелляцию на закрытие дела против Ольги Кравченко
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 апреля 2023

Суд начал рассмотрение иска Ольги Кравченко к создателям сериала "Тень правды" и адвокату Задорова