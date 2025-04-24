Психотерапевт рассказала со слов подруги Ольги Кравченко: "Она призналась в убийстве Таир"

Окружной суд Тель-Авива продолжает рассматривать иск о клевете, поданный Ольгой Кравченко против создателей документального сериала-расследования "Тень правды" Ари Пинеса и Йотама Гендельмана, а также против Романа Задорова и ее бывшего сожителя Адира Хабани. Как сообщает Walla, на заседании были заслушаны показания психотерапевта Орит Бени, которая лечила подругу Ольги Кравченко Анат Гивати.

Анат Гивати, по словам психотерапевта, на обычной терапевтической сессии призналась ей, что Ольга Кравченко рассказала ей: "Я убила Таир Раду". Анат также поделилась, что Ольга рассказывала ей о навязчивых идеях снова убить, ради чего она уже купила нож и планирует следующее убийство.

На вопрос, почему терапевт не передала эту информацию властям, расследовавшим убийство Таир Рады, она объяснила: Анат Гивати была жива, она была ее пациенткой, и Бени была связана конфиденциальностью терапии. Однако когда Анат Гивати умерла (она покончила с собой), психотерапевт сообщила все, что она знала.

Адвокат Ольги Кравченко, допрашивая свидетельницу, предположил, могла ли Гивати выдумать это признание, чтобы помочь подруге попасть в психиатрическую больницу, но Бени отвергла эту мысль, подчеркнув, что ее клиентка не стала бы лгать, чтобы помочь Ольге.

Илана Рада, мать Таир, выразила возмущение тем фактом, что прокуратура так и не возобновила расследование против Ольги Кравченко. Она подчеркнула, что в суде даже не допрашивали толком Орит Бени, потому что она считалась свидетелем защиты. "Как может быть, что она описывает то же самое признание, что и Адир Хабани – хотя они даже не знакомы?" – возмущается Илана Рада.