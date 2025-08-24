Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 24 августа, температура существенно не изменится и будет выше среднесезонной. Особенно жарко будет во внутренних, горных и южных районах. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-33 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 28-42, в Беэр-Шеве – 24-35, на побережье Мертвого моря – 26-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 21-34, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-39, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В понедельник-пятницу – без существенных изменений.