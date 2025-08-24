x
Израиль

Вооруженное нападение в Реховоте, тяжело ранен мужчина

Мада
Реховот
Криминал
время публикации: 24 августа 2025 г., 04:00 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 05:41
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 24 августа в Реховоте на улице Герцль было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжелые ранения получил мужчина примерно 45 лет.

Раненый доставлен в городскую больницу "Каплан".

Состояние раненого стабильно тяжелое, он без сознания, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Полиция проводит расследование. Сообщений о задержании подозреваемых пока не поступало.

Израиль
