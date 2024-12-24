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Израиль

Завершено расследование падения ракеты в Яффо: уроки извлечены и учтены

Расследование
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хуситы
время публикации: 24 декабря 2024 г., 19:29 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 19:33
Завершено расследование падения ракеты в Яффо: уроки извлечены и учтены
Itai Ron/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о завершении оперативного расследования по факту падения ракеты в Яффо в ночь на субботу. Расследование проводилось под руководством командующего Управлением тыла, в нем принимали участие представители ВВС ЦАХАЛа.

Расследование показало, что предупреждение о падении ракеты было активировано с задержкой по причинам, которые нельзя раскрыть, однако уроки извлечены и учтены на будущее.

В ходе расследования проводился также анализ других случаев падения частей перехватчиков на территории Израиля, и было принято решение скорректировать зоны оповещения. Впредь при подобных инцидентах предупреждения будут распространяться на более широкие территории.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что противовоздушная оборона Израиля эффективна, но не полностью герметична, поэтому крайне важно следовать указаниям Управления тылом, которые спасают жизни.

Израиль
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