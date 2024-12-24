Завершено расследование падения ракеты в Яффо: уроки извлечены и учтены

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о завершении оперативного расследования по факту падения ракеты в Яффо в ночь на субботу. Расследование проводилось под руководством командующего Управлением тыла, в нем принимали участие представители ВВС ЦАХАЛа.

Расследование показало, что предупреждение о падении ракеты было активировано с задержкой по причинам, которые нельзя раскрыть, однако уроки извлечены и учтены на будущее.

В ходе расследования проводился также анализ других случаев падения частей перехватчиков на территории Израиля, и было принято решение скорректировать зоны оповещения. Впредь при подобных инцидентах предупреждения будут распространяться на более широкие территории.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что противовоздушная оборона Израиля эффективна, но не полностью герметична, поэтому крайне важно следовать указаниям Управления тылом, которые спасают жизни.