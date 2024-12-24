Спикер Кнессета посетил в тюрьме прапорщика Розенфельда, родственники заложников в гневе

Спикер Кнессета Амир Охана навестил в тюрьме "Аялон" Ари Розенфельда, прапорщика военной разведки (АМАН), являющегося фигурантом по делу об утечке секретных документов.

Этот визит вызвал критику со стороны родственников израильских заложников. Они обвинили спикера Кнессета, в частности, в том, что он не находит времени для того, чтобы встретиться с ними, но встречается с Розенфельдом, который, по их словам, пытался сорвать сделку. "Если это порядок приоритетов спикера парламента, в стране можно выключать свет", – заявил родственник одного из похищенных.

В окружении спикера Кнессета заявляют, что с самого начала расследования Охана контактировал с семьей Розенфельда, и поэтому в визите нет ничего из ряда вон выходящего. В окружении спикера Кнессета заявляют, что целью визита было проверить условия содержания Розенфельда, а также его состояние.