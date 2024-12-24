Итоги расследования: шестерых заложников убили террористы, действия ЦАХАЛа могли быть триггером

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви подытожил результаты расследования убийства шестерых израильских заложников – Кармель Гат, Эден Иерушалми, Хирша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и старшего сержанта ЦАХАЛа Ури Данино. По результатам расследования, шестеро заложников были убиты террористами ХАМАСа в туннеле под районом Таль-Султан в Рафиахе 29 августа 2024 года во время активной операции ЦАХАЛа в данном районе.

Расследование было проведено специалистами штаба Южного военного округа, Управления по делам пленных и пропавших без вести, представителями командования 162-й дивизией и спецназа ВМС Израиля "Шаетет 13", которые тщательно изучили действия израильских сил во время боев с батальоном ХАМАСа "Таль-Султан" и обстоятельства, которые привели к убийству террористами шестерых израильских заложников.

По материалам расследования, 15 августа 2024 года, после трех месяцев действий в Рафиахе, военнослужащие 162-й дивизии начали операцию против батальона ХАМАСа "Таль ас-Султан". В ходе ожесточенных боев с террористами в глубине района Таль ас-Султан была обнаружена центральная подземная террористическая система.

Для продолжения деятельности в этом районе и для исследования подземной инфраструктуры террора был создан специальный штаб под руководством "Шаетет 13" и с участием других структур. Этот штаб включал подразделения специального назначения, различные разведывательные подразделения, специалистов по работе в туннелях, в его распоряжении были различные специальные средства и технологии, в том числе на случай присутствия в районе операции заложников.

При этом в расследовании подчеркивается: перед началом операции в районе Таль ас-Султан было проведено оперативное планирование с участием Управления по делам пленных и пропавших без вести, и вероятность присутствия похищенных в этом районе оценивалась как средне-низкая. Военнослужащих проинструктировали действовать, исходя из предположения о наличии заложников и соблюдать необходимую осторожность.

27 августа из подземного террористического комплекса в данном районе был освобожден Фархан аль-Кади из Рахата, находившийся в плену у террористов с 7 октября 2023 года. После его освобождения военная операция в Таль ас-Султане была приостановлена на сутки, и командование вновь провело оценку возможного присутствия других заложников в районе. Но даже после освобождения аль-Кади у ЦАХАЛа не было разведданных о присутствии других похищенных.

В полдень 31 октября 2024 года военнослужащие обнаружили в подземном туннеле тела шестерых заложников со следами огнестрельных ранений. Патологоанатомическая экспертиза показала, что они были убиты примерно за двое суток до этого, 29 августа. Сама шахта туннеля, где находились тела заложников, была обнаружена военнослужащими 30 августа.

Расследование показало, что шесть заложников были убиты удерживавшими их террористами. Действия ЦАХАЛа в районе, хотя и были поэтапными и осторожными, косвенно повлияли на решение террористов убить шестерых заложников. Глава Генштаба генерал-лейтенант Герци А-Леви указывает, что согласно расследованию, заложники были расстреляны террористами ХАМАСа в то время, когда в данном районе действовали силы ЦАХАЛа, но обстоятельства, приведшие к убийству похищенных, неясны, и едва ли они прояснятся в будущем.