ЦАХАЛ атаковал пусковую ракетную установку возле зданий ООН на севере сектора Газы
время публикации: 24 декабря 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 20:47
Боевые самолеты ВВС нанесли удар по пусковой ракетной площадке террористической организации ХАМАС, расположенной рядом со зданиями ООН в районе Шати на севере сектора Газы.
Атака была проведена после публикации уведомления о немедленной эвакуации населения из целевой зоны для минимизации жертв среди гражданского населения. После атаки была замечена ракета, вылетевшая из пусковой площадки.
Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя в качестве прикрытия террористической деятельности гражданские здания, в том числе объекты международных гуманитарных организаций, и использует гражданское население как живой щит для деятельности боевиков.
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