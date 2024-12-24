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Израиль

ЦАХАЛ атаковал пусковую ракетную установку возле зданий ООН на севере сектора Газы

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 24 декабря 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 20:47
ЦАХАЛ атаковал пусковую ракетную установку возле зданий ООН на севере сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Боевые самолеты ВВС нанесли удар по пусковой ракетной площадке террористической организации ХАМАС, расположенной рядом со зданиями ООН в районе Шати на севере сектора Газы.

Атака была проведена после публикации уведомления о немедленной эвакуации населения из целевой зоны для минимизации жертв среди гражданского населения. После атаки была замечена ракета, вылетевшая из пусковой площадки.

Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право, используя в качестве прикрытия террористической деятельности гражданские здания, в том числе объекты международных гуманитарных организаций, и использует гражданское население как живой щит для деятельности боевиков.

Израиль
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