Иностранные СМИ пока проигнорировали исследование о фальсификации ХАМАСом данных о погибших

Западные СМИ, по большей части, обошли молчанием исследование аналитического центра Henry Jackson Society, согласно которому подконтрольный ХАМАСу минздрав Газы включал в статистику жертв естественные смерти, включая умерших от старости, от рака и других болезней, не разграничивал гражданские и боевые потери и выдавал погибших мужчин за женщин и детей.

За исключением британского издания The Telegraph, которое первым сообщило об исследовании, нашей редакции пока удалось найти только еще одну публикацию по данной теме – в New York Post. Нет упоминаний о нем в СМИ, которые критикуются в отчете за игнорирование израильских данных: CNN, BBC, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Associated Press, Reuters, ABC.

Впрочем, публикация полного текста отчета ожидается 15 декабря. И, возможно, ведущие мировые СМИ, упоминаемые в исследовании, ждут, пока будут опубликованы все материалы.

Публикация The Telegraph привлекла внимание израильских СМИ, причем как иврито-, так и англоязычных. О фальсификации ХАМАСом данных о погибших рассказали, в числе других, Ynet, "Маарив", 14-й телеканал, "Бе-Хадрей Харедим", Jerusalem Post.

Не оставило публикацию без внимания и российское агентство ТАСС. В своей публикации ТАСС ссылается на Jerusalem Post, согласно которому, в данных минздрава Газы присутствует систематическое манипулирование цифрами, способствующее искажению нарратива о конфликтах. a href="https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22673195" target="_blank">ТАСС упоминает отдельно об исследовании, проведенном Fifty Research Group, в котором отмечается, что ведущие западные СМИ принимают на веру данные ХАМАСа и игнорируют израильские данные.

Напомним: исследователи аналитического центра Henry Jackson Society указывают, что минздрав Газы включал в статистику жертв естественные смерти, включая умерших от старости, от рака и других болезней, не разграничивал гражданские и боевые потери и выдавал погибших мужчин за женщин и детей. По результатам исследования, минздрав Газы манипулирует цифрами в пропагандистских целях, а международные СМИ повторяют их без проверки и анализа.

Так, министерство здравоохранения Газы утверждает, что с начала военного ответа Израиля на резню 7 октября 2023 года были убиты более 44 тысяч палестинцев. При этом согласно израильским и американским разведывательным отчетам, около 17 тысяч из них были боевиками ХАМАС – и это упускается в сообщениях многих СМИ.

В список жертв добавлены также около 5000 естественных смертей, которые произошли бы и без военного конфликта. Более того, многие онкологические больные, внесенные в сводку "убитых Израилем гражданских", позже появились в списках все еще получающих лечение в больницах.

Минздрав Газы регистрировал взрослых как детей, а мужчин – как женщин, чтобы искусственно завысить количество погибших женщин и детей. Большинство погибших были мужчинами в возрасте 15-45 лет, и минздрав Газы намеренно занижал возраст жертв, как минимум, на один год, в сравнении с данными палестинского управления регистрации народонаселения, в явной попытке завысить количество погибших детей.

Автор отчета Эндрю Фокс подчеркивает, что манипуляция данными привела к созданию нарратива о том, что гражданское население сектора, особенно женщины и дети, несут основную тяжесть конфликта. При этом минздрав Газы не проводит различия между палестинцами, убитыми ЦАХАЛом, и палестинцами, погибшими при неудачных запусках ракет ХАМАСом, при распределении гуманитарной помощи и в других ситуациях.

Международные СМИ указывают данные минздрава ХАМАСа без какого-либо критического анализа, включая авторитетные BBC, The New York Times и CNN. Лишь 3% СМИ в мире цитируют данные о жертвах среди палестинцев, приводимые израильскими властями, в то время как данные хамасовского минздрава цитируют 98% СМИ в мире. 19% статей представляют данные ХАМАСа как достоверные без указания источника. Лишь 1% статей указывает, что данные ХАМАСа недостоверны.

Несмотря на то, что ЦАХАЛ предоставляет данные об уничтоженных в Газе террористах, эти данные систематически игнорируются как достоверный источник, отмечают исследователи.

В рамках части исследования, проведенного международной группой Fifty Global под руководством Татьяны Глезер, было проанализировало 1378 статей крупнейших мировых СМИ (CNN, BBC, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, The Associated Press, Reuters, ABC) за февраль - май 2024 года и установлено, что эти СМИ преимущественно используют данные ХАМАСа, игнорируя израильские данные, что приводит к созданию ошибочного нарратива.

Палестинская сторона отвергает результаты отчета, утверждая, что цифры, наоборот, занижены, поскольку многие погибшие могут все еще оставаться под завалами.