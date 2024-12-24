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Израиль

Семьи наблюдательниц возмущены: им дали обрезанные записи без голосов дочерей

Погибшие
Верховный суд/БАГАЦ
ЦАХАЛ
время публикации: 24 декабря 2024 г., 00:30 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 00:40
Семьи наблюдательниц возмущены: им дали обрезанные записи без голосов дочерей
Tomer Neuberg/Flash90

После более года мучений, замалчивания, судов и протестов ЦАХАЛ предоставил семьям погибших на военной базе "Нахаль-Оз" наблюдательниц ("тацпитаниот") записи переговоров за последние сутки перед гибелью девушек.

Однако родственники погибших военнослужащих утверждают, что полученные ими записи неполные, они сильно сокращены, и некоторые семьи вообще не получили возможности услышать голоса своих дочерей.

Если во время разбирательства в БАГАЦе представители Армии обороны Израиля обещали предоставить аудиозаписи, на которых можно услышать голоса девушек, за сутки до "черной субботы" или с последнего дежурства каждой из них, то по итогу это не было сделано.

Как сообщает 14 канал, семьи погибших девушек получили частичные записи пятницы, 6 октября 2023 года (примерно до 18:30), а за субботу 7 октября – только две короткие записи длиной в несколько секунд с 4:47. Остальные записи, включая ночь с шестого на седьмое октября, так и не были переданы.

И хотя представители армии обещали индивидуальный подход, чтобы каждая семья смогла услышать голос своей дочери незадолго до ее гибели, некоторые семьи вообще не услышали голосов своих дочерей, поскольку записи переговоров были сделаны до или после смен девушек.

Осиротевшие родители наблюдательниц говорят, что они чувствуют себя униженными ЦАХАЛом, ведь обещание передать эти записи было лишь малой частью просьбы родителей. Семьи погибших девушек пытаются понять, что происходило на базе в канун "черной субботы", они пытаются составить полную картину, но с каждым разом убеждаются, что ЦАХАЛ скрывает от них судьбу их детей.

В связи с неполным предоставлением записей, семьи наблюдательниц отказываются отзывать свой иск в БАГАЦ.

Израиль
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