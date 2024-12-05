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Израиль

Всем наблюдательницам ЦАХАЛа будет выдано личное оружие

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 05 декабря 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 19:24
Всем наблюдательницам ЦАХАЛа будет выдано личное оружие
Chaim Goldberg/Flash90

Спустя более чем год после резни 7 октября, в ЦАХАЛе принято решение о выдаче личного оружия всем наблюдательницам. Это решение будет реализовано в течение ближайших полутора месяцев.

По информации радиостанции "Кан Бет", девушкам-наблюдательницам после спецкурса будут выданы винтовки "Тавор".

Военный корреспондент радиостанции Кармела Менаше также сообщила, что в армии решили перенести от границы в глубь израильской территории оперативные центры, в которых сидят наблюдательницы.

Израиль
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