Всем наблюдательницам ЦАХАЛа будет выдано личное оружие
время публикации: 05 декабря 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 19:24
Спустя более чем год после резни 7 октября, в ЦАХАЛе принято решение о выдаче личного оружия всем наблюдательницам. Это решение будет реализовано в течение ближайших полутора месяцев.
По информации радиостанции "Кан Бет", девушкам-наблюдательницам после спецкурса будут выданы винтовки "Тавор".
Военный корреспондент радиостанции Кармела Менаше также сообщила, что в армии решили перенести от границы в глубь израильской территории оперативные центры, в которых сидят наблюдательницы.
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