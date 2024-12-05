Всем наблюдательницам ЦАХАЛа будет выдано личное оружие

Спустя более чем год после резни 7 октября, в ЦАХАЛе принято решение о выдаче личного оружия всем наблюдательницам. Это решение будет реализовано в течение ближайших полутора месяцев.

По информации радиостанции "Кан Бет", девушкам-наблюдательницам после спецкурса будут выданы винтовки "Тавор".

Военный корреспондент радиостанции Кармела Менаше также сообщила, что в армии решили перенести от границы в глубь израильской территории оперативные центры, в которых сидят наблюдательницы.