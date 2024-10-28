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Израиль

ЦАХАЛ просит очередную отсрочку передачи близким последних записей их дочерей-наблюдательниц

время публикации: 28 октября 2024 г., 20:45 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 20:49
ЦАХАЛ просит очередную отсрочку передачи близким последних записей их дочерей-наблюдательниц
Gili Yaari /Flash90

Армия обороны Израиля подала в БАГАЦ просьбу об очередной отсрочке предоставления родителям погибших на военной базе "Нахаль-Оз" в "черную субботу" 7 октября военнослужащих-наблюдательниц ("тацпитаниот") записей последних дней переговоров на базе.

В своей просьбе, переданной в БАГАЦ, представители ЦАХАЛа аргументируют необходимость отсрочки еще на месяц "высокой загруженностью" в связи с продолжением военных действий на нескольких фронтах.

Отметим, что еще в конце сентября ЦАХАЛ ЦАХАЛ уведомил судей БАГАЦа, что родителям наблюдательниц, убитых в "черную субботу" 7 октября на базе "Нахаль Оз", будут переданы записи последних переговоров их дочерей. Родителям будут переданы аудиозаписи, на которых можно услышать голоса девушек, за сутки до "черной субботы" или с последнего дежурства каждой из них.

8 сентября родственники 18 наблюдательниц обратились в БАГАЦ с иском против Армии обороны Израиля, требуя дать им возможность ознакомиться с записями, сделанными в течение суток до "черной субботы". Родители девушек считают, что речь идет о минимальном снисхождении со стороны армии, и выражают недоумение по поводу отказа армии.

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