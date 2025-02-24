Госконтролер опубликовал отчет о восстановлении населенных пунктов в западном Негеве

24 февраля государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал второй (промежуточный) отчет о войне "Железные мечи" по вопросам, связанным с процессом восстановления населенных пунктов в западном Негеве.

Отчет содержит ключевые проблемы, обнаруженные в ходе проверки, с целью их срочного исправления. Однако на данный момент это только промежуточные выводы – окончательный полный отчет будет опубликован позже в 2025 году.

Документ выявил значительные недочеты в готовности правительства к подобным катастрофическим событиям, а также задержки в строительстве временных поселений и восстановлении разрушенной инфраструктуры.

"7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной террористической атаке. Нападение началось с массированного обстрела юга и центра страны ракетами и снарядами. Под прикрытием этого обстрела около 3000 террористов проникли на территорию Израиля, атаковав базы ЦАХАЛа и населенные пункты в западном Негеве. Проникшие террористы совершили чудовищные по своей жестокости преступления: убили сотни военнослужащих и около 1000 гражданских лиц – израильтян и иностранцев; жертвами нападения стали женщины, мужчины, пожилые люди, дети и младенцы, солдаты и военнослужащие-женщины; тысячи человек были ранены, многие подверглись изнасилованиям и пыткам; 251 человек, включая женщин, мужчин и детей, были похищены и увезены в сектор Газа; атаке подверглась также инфраструктура: были разрушены и сожжены дома, заводы, хозяйственные объекты и другое имущество. В условиях угрозы новых атак правительство приняло ряд решений, в том числе о срочной эвакуации жителей в радиусе до 7 километров от границы с сектором Газа. После 7 октября правительство Израиля официально признало масштабный ущерб, нанесенный населению пострадавших общин, и подтвердило свою ответственность за их восстановление. Это касалось населенных пунктов в пределах 7 км от границы с Газой, находящихся в юрисдикции региональных советов Эшколь, Хоф-Ашкелон, Сдот-Негев, Шаар ха-Негев, а также города Сдерот. Эти районы были объединены под названием "Хевель а-Ткума" ("Район Возрождения"). В октябре 2023 года, вскоре после нападения, правительство приняло постановление № 980, согласно которому было создано "Управление восстановления" ("מנהלת התקומה"). Основные задачи этого управления: возглавить национальные усилия по восстановлению и развитию региона, способствовать возвращению нормальной жизни в пострадавшие общины, предоставить необходимые решения для жителей региона. В апреле 2024 года был утвержден бюджет Управления восстановления на общую сумму 19 миллиардов шекелей, из которых: 14 миллиардов предназначены для восстановления региона (этот вопрос будет подробно рассмотрен в полном отчете, который будет опубликован в 2025 году), и 5 миллиардов – для развития инфраструктуры и экономического восстановления населенных пунктов", - говорится в отчете госконтролера.

Далее в документа сказано: "Несмотря на выделение значительных средств и созданные структуры, процесс восстановления региона столкнулся с серьезными проблемами. В ходе проверки, проведенной государственным контролером, были выявлены существенные задержки и бюрократические барьеры: отсутствие руководства – с августа 2024 года Управление восстановления остается без постоянного руководителя; задержки в освоении 5 миллиардов шекелей, выделенных на восстановление населенных пунктов; проволочки со строительством временного жилья для эвакуированных жителей. В ноябре 2024 новым ответственным министром за этот процесс был назначен Зеэв Элькин. Стоит отметить, что несмотря на все трудности, сотрудники Управления восстановления (на февраль 2025 года их 63 человека) работают неустанно и с чувством долга, помогая жителям, вынужденным покинуть свои дома".

Госконтролер Энгельман заявил: "Жители приграничных районов с сектором Газа пережили одну из самых тяжелых катастроф в истории Израиля. Восстановление их общин и развитие региона – это приоритетная задача правительства. Неприемлемо, что политические разногласия мешают реализации утвержденного еще в апреле 2024 года бюджета на развитие в размере 5 миллиардов шекелей. Также вызывает серьезное беспокойство отсутствие постоянного руководителя Управления восстановления с августа 2024 года. Премьер-министр и ответственный министр – Зеэв Элькин – должны немедленно устранить выявленные недочеты".

Основные выводы отчета

Задержки с восстановлением и отсутствием четкого руководства: в течение шести месяцев правительство не обеспечивало надлежащий контроль за выполнением утвержденных программ, что привело к замедлению процесса реабилитации региона. С момента создания Управления восстановления ("מנהלת התקומה") в октябре 2023 года в его руководстве не было постоянного главы, что значительно затрудняло реализацию восстановительных мероприятий.

Нереализованный бюджет на развитие региона: из утвержденного в апреле 2024 года бюджета на восстановление региона в размере 19 миллиардов шекелей 5 миллиардов были предназначены для его развития. Однако к моменту публикации отчета эти средства не были освоены из-за затянувшегося обсуждения территориальных границ программы.

Проблемы с временным жильем: прошло 16 месяцев с момента трагедии 7 октября, но строительство всех временных поселений и инфраструктуры для пострадавших из кибуцев Беэри, Холит и Кфар-Аза не было завершено. В отчетах указано, что многие жители остаются в отелях или вынуждены жить в условиях, не соответствующих базовым стандартам безопасности и качества.

Недостаточный правительственный контроль за процессами восстановления: решение о передаче под контроль министерства финансов деятельности Управления восстановления, принятое в ноябре 2024 года, не привело к ускорению процесса. В результате затянувшихся бюрократических процедур и отсутствия четкого контроля значительная часть населения по-прежнему не имеет постоянного места жительства, а инфраструктура региона остается в разрушенном состоянии.

Проблемы с обеспечением безопасности вдоль трассы 232: важные дорожные участки в районе кибуца Реим, где происходили массовые убийства на фестивале "Нова", остаются небезопасными. Запланированные работы по улучшению инфраструктуры безопасности не были завершены, несмотря на выделенные 5 миллионов шекелей.

Проблемы с программами мемориализации: более чем через год после трагедии 7 октября государство не организовало централизованную систему мемориализации жертв.

Рекомендации государственного контролера

- Немедленно назначить постоянного руководителя Управления восстановления.

- Ускорить освоение бюджета на развитие региона и устранение бюрократических барьеров.

- Завершить строительство временного жилья и устранить инфраструктурные недостатки.

- Обеспечить строгий правительственный контроль за реализацией программ восстановления.

- Незамедлительно реализовать проекты по повышению безопасности на ключевых участках региона.

- Разработать централизованную программу мемориализации жертв трагедии 7 октября.