Смотрич: "Жители севера могут вернуться домой"

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит", проходившем в Кнессете в понедельник, 24 февраля, заявил: "Вчера в Ливане мы видели похороны шиитской оси. Наши враги – чемпионы в спектаклях, но по сути они даже сейчас не могут действовать открыто, обоснованно опасаясь, что станут объектом ударов ЦАХАЛа".

"Жители севера могут вернуться домой. Если "Хизбалла" посмеет поднять голову, мы нанесем ей смертельный удар", – сказал лидер "Ционут Датит".

"В Газе также проходят трусливые церемонии, они боятся открыть лица. Они знают, что их дни на земле сочтены. Вы будете поражены той силой, остротой и мощью , которые будут характеризовать операцию ЦАХАЛа, которая возобновится, когда мы примем решение, что пришло время ее возобновить. Армия уже готовится, под руководством будущего начальника генштаба, при поддержке США. Операция будет осуществлена, и ХАМАС будет сокрушен", – сказал Бецалель Смотрич.

"То же самое ждет террористов в Иудее и Самарии, где мы продолжаем развивать поселенческую деятельность", – уверен Смотрич.

"Бюджет будет утвержден, он не должен быть заложником закона о призыве", – заявил глава минфина.

Отвечая на вопрос журналистов о продлении первого этапа сделки, Смотрич сказал, что он "радуется каждому освобождаемому заложнику".

Отвечая на вопрос о законе о призыве, Смотрич сказал, что в этом законе, безусловно, будут заложены персональные санкции против отказников.