Израильский араб приговорен к 27 месяцам тюрьмы за подстрекательство к террору

20-летний Абед аль-Рахим Хадж Яхья из Тайбе был признан виновным в публикации в социальных сетях подстрекательских и восхваляющих террор материалов – как до резни 7 октября, так и после "черной субботы", в выражении солидарности с террористической организацией и других преступлениях. Суд приговорил его к 27 месяцам тюремного заключения.

По данным обвинительного заключения, Абед аль-Рахим Хадж Яхья в течение примерно полугода публиковал восхваляющие террористов материалы в социальных сетях, используя широкую аудиторию примерно в 110 тысяч подписчиков на своих различных аккаунтах.

С начала войны "Железные мечи" он публиковал фотографии и видеоролики нападений террористов, ракетные обстрелы, бегство участников музыкального фестиваля Nova с бойни возле Реим и горящий танк ЦАХАЛа, сопровождая их восхваляющими террористов записями и ремаркой "исторический день".

До начала войны он неоднократно публиковал фотографии террористов-самоубийц, совершивших убийства израильтян, представляя их как своих "товарищей по пути и товарищей по смерти, достойных всякого уважения".