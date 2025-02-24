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Израиль

Израильский араб приговорен к 27 месяцам тюрьмы за подстрекательство к террору

Суд
Судебные решения
Террористы
время публикации: 24 февраля 2025 г., 17:42 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 17:42
Израильский араб приговорен к 27 месяцам тюрьмы за подстрекательство к террору
Flash90. Фото: М.Шай

20-летний Абед аль-Рахим Хадж Яхья из Тайбе был признан виновным в публикации в социальных сетях подстрекательских и восхваляющих террор материалов – как до резни 7 октября, так и после "черной субботы", в выражении солидарности с террористической организацией и других преступлениях. Суд приговорил его к 27 месяцам тюремного заключения.

По данным обвинительного заключения, Абед аль-Рахим Хадж Яхья в течение примерно полугода публиковал восхваляющие террористов материалы в социальных сетях, используя широкую аудиторию примерно в 110 тысяч подписчиков на своих различных аккаунтах.

С начала войны "Железные мечи" он публиковал фотографии и видеоролики нападений террористов, ракетные обстрелы, бегство участников музыкального фестиваля Nova с бойни возле Реим и горящий танк ЦАХАЛа, сопровождая их восхваляющими террористов записями и ремаркой "исторический день".

До начала войны он неоднократно публиковал фотографии террористов-самоубийц, совершивших убийства израильтян, представляя их как своих "товарищей по пути и товарищей по смерти, достойных всякого уважения".

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