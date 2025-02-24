93-летний мужчина найден в своем доме в состоянии сильного переохлаждения

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о пожилом мужчине с симптомами сильного переохлаждения, обнаруженного у него дома в Хайфе.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему, мужчине в возрасте 93 лет, неотложную помощь, после чего отвезли его в больницу "Бней-Цион" в состоянии средней степени тяжести с симптомами гипотермии.

МАДА обращается к общественности с призывом ежедневно поддерживать связь с членами семьи, соседями и знакомыми – пожилыми, больными людьми, живущими в одиночестве. Крайне опасна ситуация, что они могут упасть дома и будут не в состоянии вызвать помощь. МАДА также призывает убедиться, что у этих людей есть обогреватели, что они исправны, и что эти люди не нуждаются в помощи.

Директор школы парамедиков "Маген Давид Адом" доктор Шафир Ботнер подчеркнул, что бригады МАДА в эти очень холодные дни ежедневно сталкиваются со случаями тяжелой гипотермии, которые иногда заканчиваются даже смертью. "Уязвимыми группами являются пожилые, больные люди, а также дети и младенцы, – отметил он. – Распознать гипотермию можно, прикоснувшись к коже человека, а также по цвету его губ и кончиков пальцев, мышечной дрожи, снижению кровяного давления, спутанности сознания, иногда даже по нарушению сердечного ритма и потере сознания".

Если мы сталкиваемся со случаев возможной гипотермии, необходимо немедленно позвонить в МАДА по телефону 101, и медики проинструктируют вас о необходимых действиях. Необходимо удалить тело от охлаждения (поднять с пола, завести с улицы в дом) и обеспечить постепенное его согревание при помощи одеяла или обогревателя до прибытия бригады МАДА.