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Израиль

Арабские источники: вечером ХАМАС передаст тела еще двоих заложников

Заложники
ХАМАС
время публикации: 24 февраля 2025 г., 16:06 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 16:22
Арабские источники: вечером ХАМАС передаст тела еще двоих заложников
AP Photo/Abdel Kareem Hana

По сообщению саудовского издания "Аш-Шарк аль-Аусат", ссылающегося на источники в ХАМАСе, в понедельник вечером, 24 февраля, ХАМАС передаст Израилю тела еще двоих заложников.

Передачу тел убитых заложников ХАМАС обусловил возобновлением освобождения 602 палестинских террористов, которое было заморожено в субботу из-за бесчеловечных и унизительных "церемоний освобождения" похищенных израильтян террористами.

Ранее Израиль через посредников передал руководству ХАМАСа предложение, согласно которому более 600 заключенных (в их числе более 50 террористов-убийц) смогут выйти из тюрем, если сегодня из Газы будут возвращены тела четырех погибших заложников.

Палестинские источники, комментируя это сообщение, утверждают, что речь идет о требовании посредников к ХАМАСу, на выполнение которого ХАМАС пока официально не согласился. Однако источники выражают сдержанный оптимизм и говорят о прогрессе на переговорах, подчеркивая, что даже если тела будут освобождены не в понедельник, то это произойдет "в ближайшие дни".

При этом указывается, что если соглашение будет достигнуто, ХАМАС, как ожидается, передаст тела без пропагандистских церемоний – в соответствии с требованиями Израиля.

Отмечается, что ХАМАС пытается повысить цену: в ходе переговоров обсуждается возможность освобождения дополнительного количества палестинских заключенных – сверх 602 оговоренных сделкой – в обмен на досрочное возвращение тел погибших заложников без проведения унизительных церемоний.

Израиль
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