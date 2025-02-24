Полиция задержала стендап-комика, шутившего об израильских заложниках

Вечером в понедельник, 24 февраля, стало известно, что полицией арестован стендапер Нидаль Бадарнэ. Его концерты, которые должны были пройти в Хайфе и Нацерете, отменены. Сайт "Мако" отмечает, что Бадарнэ является израильским арабом, а его адвокат говорит о "невнятных" подозрениях в адрес актера.

Гай Глик, из правой организации "Бецальмо", утверждает, что арест является результатом жалобы, поданной на прошлой неделе в прокуратуру и полицию. "Нидаль Бадарнэ – не артист, а подстрекатель и пропагандист террора", – заявляет он и обещает, что "Бецальмо" добьется подачи обвинения против актера.

"Мако" пишет, что в последние недели Бадарнэ опубликовал в своем TikToke несколько коротких видео, в которых объектом его шуток стали израильские заложники и заложницы. В частности, в одном из видео он говорит о спортивных костюмах, которые выдал ХАМАС наблюдательницам ЦАХАЛа для своей "церемонии освобождения". По словам Бадарнэ, девушки получили в момент освобождения сертификат об окончании курса пилатеса. О тайских заложниках он сказал, что они сами забрались в фургон ХАМАСа, решив, что тот приехал забрать их на работу.

Депутат Кнессета Ахмад Тиби в своем "твиттере" написал, что арабский стендапер арестован за "черный юмор" в то время, как еврейские певцы и актеры со сцены призывают "жечь и убивать арабов". Тиби также отметил, что полиция Израиля занимается комиком и его концертами так, будто ей нечем больше заняться, будто бы она полностью победила преступность.