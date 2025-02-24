Трагедия в Тель-Авиве: замерз мужчина. Восьмая смерть от переохлаждения

В понедельник, 24 февраля, в Тель-Авиве на улице Рупин в машине было найдено тело мужчины. Было установлено, что погиб житель города 55 лет. Причина смерти: гипотермия (переохлаждение).

О трагедии сообщили волонтеры организации ЗАКА. Тело передано для экспертизы в Национальный институт судебной медицины "Абу-Кабир".

Как отмечает "Мако", это восьмая смерть в Израиле от переохлаждения за эту зиму. Десятки людей с диагнозом гипотермия были госпитализированы.

Больше всего случаев было зарегистрировано за последнюю неделю, на фоне резкого похолодания. Причем подобные трагические инциденты происходили не только в северных и горных районах, где температура опускалась до 0 градусов и ниже. Тяжелые случаи регистрировались также в прибрежных районах центра страны, в Негеве и даже в Эйлате, где 6 февраля от переохлаждения умерла женщина.

Отметим, что на этой неделе ожидается постепенное потепление. Но в ближайшие дни температура все еще будет ниже среднесезонной.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" призывает заботиться об уязвимых категориях – обеспечить, чтобы пожилые люди, маленькие дети и люди с ограниченными возможностями находились в отапливаемом помещении и были защищены от холода. Рекомендуется проверять, обеспечены ли проживающие отдельно родственники и соседи из этих категорий продуктами питания и средствами для отопления помещений.