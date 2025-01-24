Опубликованы имена заложниц, которые должны быть освобождены завтра

Опубликованы имена четырех заложниц, которые должны быть освобождены завтра: Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20), Даниэла Гильбоа (20). Все они – наблюдательницы ЦАХАЛа, захваченные 7 октября 2023 года.

Ранее израильские СМИ сообщали, что власти Израиля настаивают на том, чтобы на этом этапе были освобождены три девушки-наблюдательницы и одна гражданская – Арбель Иехуд (29 лет, из Нир-Оза). Однако ХАМАС представил посредникам список, в котором имени Арбель Иехуд не было.

После этого в Израиле начались консультации, в ходе которых было решено согласиться на сделку, одобрив список ХАМАС, несмотря на то, что он нарушает условия сделки.

По предварительным данным, обмен может состояться в субботу утром.

Напомним, что в плену у террористов в Газе находятся пять девушек-наблюдательниц ЦАХАЛа, кроме уже названных – Агам Бергер (21).

В обмен на четырех израильтянок власти Израиля, согласно достигнутым договоренностям, освободят 120 заключенных, отбывающих сроки за террористическую деятельность. По версии Ynet, среди них будет бывший "шериф Дженина" 49-летний Захария Зубейди – лидер боевиков ФАТХа в Дженине, в 2021 году совершивший побег из тюрьмы "Гильбоа" вместе с пятью активистами "Исламского джихада". Вскоре после побега он был пойман. О том, что его имя есть в списке, стало известно неделю назад. Но официально не было подтверждено, что он выйдет на свободу на втором этапе сделки. В настоящее время ЦАХАЛ проводит в Дженине операцию "Железная стена", и непонятно, насколько возможно в такой период выпускать из тюрьмы одного из самых "авторитетных" дженинских террористов. Ранее Зубейди сотрудничал с палестинской администрацией, но в тюрьме он сблизился в лидерами "Исламского джихада".

Министерство юстиции Израиля публиковало список палестинских заключенных, которые будут освобождены. В рамках реализации первой фазы соглашения на свободу планируется отпустить 735 заключенных. В общей сложности планируется освободить из израильских тюрем 1904 заключенных, отбывавших наказание за террористическую деятельность – в их числе 1167 жителей Газы, которые, по данным следствия, не были непосредственно вовлечены в нападение на Израиль 7 октября 2023 года. В списке, опубликованном минюстом, 284 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, то есть осужденных за убийства или пособничество убийству. Среди них террористы ХАМАСа, ФАТХа, "Исламского джихада" и других группировок. Большинство из них – мужчины 40-60 лет, десятки лет находившиеся в израильских тюрьмах, но есть и молодые – 25-35 лет, осужденные на пожизненные сроки менее десяти лет назад. Среди освобождаемых есть убийцы из Газы, Иудеи и Самарии, а также из Иерусалима.