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Израиль

Катар: у ХАМАСа возникли "технические трудности", поэтому список был изменен

Катар
Заложники
ХАМАС
время публикации: 24 января 2025 г., 21:19 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 21:30
Катар: у ХАМАСа возникли "технические трудности", поэтому список был изменен
Ali Hassan/Flash90

Катар передал сообщение израильской переговорной группе, что у террористической организации ХАМАС возникли "технические трудности" с доставкой одной из заложниц, которая должна была быть освобождена завтра.

Ранее израильские СМИ сообщали, что власти Израиля настаивают на том, чтобы на этом этапе были освобождены три девушки-наблюдательницы и одна гражданская – Арбель Иехуд (29 лет, из Нир-Оза). Однако ХАМАС представил посредникам список, в котором имени Арбель Иехуд не было.

После этого в Израиле начались консультации, в ходе которых было решено согласиться на сделку, одобрив список ХАМАС, несмотря на то, что он нарушает условия сделки.

Отметим, что неделю назад, накануне первого этапа нынешней сделки, ХАМАС также ссылался на некие "технические причины", не позволявшие ему вовремя представить список заложников.

Израиль
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