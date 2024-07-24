На Площади Похищенных в Тель-Авиве будет транслироваться речь Нетаниягу в Конгрессе

В Тель-Авиве проходит акция в поддержку семей похищенных. Акция началась на площади Дизенгоф, откуда ее участники выдвинулись в сторону Площади Похищенных ("Кикар а-Хатуфим").

В штабе семей похищенных заявили, что они очень надеются, что Нетаниягу начнет свое выступление в Конгрессе со слов: "Заключено соглашение".

Телеканал "Кан-11" передал, что на Площади Похищенных перед музеем Тель-Авива установлены экраны для трансляции выступления Нетаниягу в Конгрессе.