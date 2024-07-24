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Израиль

На Площади Похищенных в Тель-Авиве будет транслироваться речь Нетаниягу в Конгрессе

время публикации: 24 июля 2024 г., 20:15 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 20:15
На Площади Похищенных в Тель-Авиве будет транслироваться речь Нетаниягу в Конгрессе
Erik Marmor/Flash90

В Тель-Авиве проходит акция в поддержку семей похищенных. Акция началась на площади Дизенгоф, откуда ее участники выдвинулись в сторону Площади Похищенных ("Кикар а-Хатуфим").

В штабе семей похищенных заявили, что они очень надеются, что Нетаниягу начнет свое выступление в Конгрессе со слов: "Заключено соглашение".

Телеканал "Кан-11" передал, что на Площади Похищенных перед музеем Тель-Авива установлены экраны для трансляции выступления Нетаниягу в Конгрессе.

Израиль
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