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Израиль

ЦАХАЛ ведет поиск всех причастных к теракту в Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 24 июля 2026 г., 16:57 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 17:42
ЦАХАЛ ведет поиск всех причастных к теракту в Самарии
Nasser Ishtayeh/Flash90

Командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут провел беседу с главами поселений после теракта возле деревни Таль.

Блут заявил, что ЦАХАЛ ведет поиск всех причастных к теракту, и предупредил о высокой угрозе эскалации и осуществления аналогичных терактов по всей Иудее и Самарии. На место переброшены дополнительные подразделения.

На месте нападения были ликвидированы четверо террористов, включая стрелка, а похищенное оружие возвращено. В ближайшее время силы безопасности начнут масштабную операцию в этом районе для предотвращения дальнейших атак.

Израиль
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