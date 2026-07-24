ЦАХАЛ ведет поиск всех причастных к теракту в Самарии

Командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут провел беседу с главами поселений после теракта возле деревни Таль.

Блут заявил, что ЦАХАЛ ведет поиск всех причастных к теракту, и предупредил о высокой угрозе эскалации и осуществления аналогичных терактов по всей Иудее и Самарии. На место переброшены дополнительные подразделения.

На месте нападения были ликвидированы четверо террористов, включая стрелка, а похищенное оружие возвращено. В ближайшее время силы безопасности начнут масштабную операцию в этом районе для предотвращения дальнейших атак.