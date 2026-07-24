Четырехлетний Юваль Коган найден живым и невредимым

Четырехлетний Юваль Коган, пропавший на пляже в Ашкелоне 24 часа назад, найден живым и невредимым.

Мальчик находился на прогулке с отцом. В какой-то момент они потеряли друг друга из виду, и отец сообщил о его исчезновении.

В операции по поиску ребенка участвовали полицейские, спасательные подразделения, морская полиция, авиация, водолазы, добровольцы и экстренные службы. Поиски велись на море, с воздуха и на суше, обследовались береговая линия и прилегающая территория.

Накануне вечером к розыскам мальчика подключилась Служба общей безопасности (ШАБАК), задействовав свои возможности для установления местонахождения ребенка и определения наиболее перспективных направлений поиска. В системе безопасности подчеркивают, что на данный момент нет признаков того, что речь идет о похищении или инциденте на националистической почве. При этом рассматриваются различные версии произошедшего.