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Израиль

Задержаны двое террористов-участников теракта в Самарии

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 24 июля 2026 г., 16:36 | последнее обновление: 24 июля 2026 г., 16:52
Задержаны двое террористов-участников теракта в Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы подразделения "Дувдеван" под командованием бригады "Шомрон" при содействии ШАБАКа задержали двоих террористов, участников нападения на израильтян возле деревни Таль.

Террористы, получившие ранения в ходе теракта, были доставлены в больницу города Шхем, где и их задержали силы безопасности. Задержанные переданы для дальнейшего расследования.

Личности всех террористов, принимавших участие в теракте, известны, силы безопасности принимают меры для их задержания.

Израиль
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