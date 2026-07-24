Задержаны двое террористов-участников теракта в Самарии

Бойцы подразделения "Дувдеван" под командованием бригады "Шомрон" при содействии ШАБАКа задержали двоих террористов, участников нападения на израильтян возле деревни Таль.

Террористы, получившие ранения в ходе теракта, были доставлены в больницу города Шхем, где и их задержали силы безопасности. Задержанные переданы для дальнейшего расследования.

Личности всех террористов, принимавших участие в теракте, известны, силы безопасности принимают меры для их задержания.