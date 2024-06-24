Лапид ответил на речь Нетаниягу: "Ни один лидер в мире не остался бы после 7 октября"

Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид"), выступая после речи главы правительства Биньямина Нетаниягу перед Кнессетом, заявил, что Нетаниягу "так ничегоо и не понял".

"Господин премьер-министр, совершенно поразительно, что вы не поняли, так ничего и не поняли. Не будет музея в вашу честь, не будет площади вашего имени, не будет фонтана Биньямина Нетаниягу. Останется только одно – седьмое октября, – заявил Лапид. – Все ваши попытки переложить вину, все попытки переложить ответственность на подчиненных. Вся ваша клевета на Армию обороны Израиля, на ШАБАК, ничего этого не поможет. Это все – вашим именем. Не будет библиотеки, не будет моста, не будет аэропорта. Единственное, что навеки будет связано с вашим именем – 7 октября".

"Помните строчки Хаима Гури? – продолжил лидер "Еш Атид". – "Вот недвижные наши тела нескончаемым строем лежат. Смерть глядит из глазниц, наших лиц не узнать. Мы не дышим". Как вы думаете, что произойдет? Думаете, мы забудем похищенных? Думаете, мы просто перенесем ожидание в повестку дня? В мире нет ни одного лидера – ни единого! – кто остался бы на своем посту через 24 часа. Ни одного, кто не ушел бы 8 октября. Взять на себя ответственность, склонить голову, попросить прощения – и уйти. Только вы остались. Накапливать провал за провалом, ухудшая ситуацию все больше и больше. И вы еще стоите здесь и улыбаетесь. Не улыбайтесь. Уйдите".

По словам Лапида, все, что говорил Нетаниягу, в итоге вышло наоборот. "Вы утверждали, что ХАМАС поддался сдерживанию и не будет атаковать. Я знаю, вы хотите, чтобы мы забыли это, но мы не забыли. Вы говорили это здесь, с этой самой трибуны, говорили своей команде подхалимов на 14 канале, говорили на заседании комиссии по внешней политике и обороне, для протокола".

"За две недели до 7 октября я провел пресс-конференцию и предупредил о катастрофе, – продолжил Лапид. – Мы с вами видели одни и те же разведывательные материалы, одни и те же предупреждения, только вы не хотели их видеть, не хотели слышать. Вы были слишком заняты разрушением судебной системы. Здесь, по этим самым коридорам Кнессета ходили генералы ЦАХАЛа, начальник Генштаба, умоляли вас прекратить. Вы не хотели слышать. Вновь и вновь вы говорили: "Вы преувеличиваете, угроза не настолько велика, их сдерживают, ничего не произойдет". Говорили – и перевозили им чемоданы долларов. Вы создали все это. Вы думали, что покупаете спокойствие на эти деньги, а оказалось, что вас обманули. Это вы инициировали предоставление работы палестинцам из Газы – и оказалось, что они с первого дня собирали информацию о нас".