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Израиль

В мэрии Рамат а-Шарон пройдет забастовка с требованием досрочных выборов в Кнессет

время публикации: 24 июня 2024 г., 23:50 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 23:50
Мэр Рамат а-Шарон Ицхак Рохбергер
Flash90

Мэр Рамат а-Шарон Ицхак Рохбергер объявил, что в ближайший четверг, 27 июня, все муниципальные службы прекратят оказывать услуги населению, не будет вестись прием посетителей.

В своем блоге на Facebook Рохбергер написал, что забастовка проводится в рамках борьбы за проведение досрочных парламентских выборов. "У правительства нет мандата на то, чтобы управлять страной", – написал он, добавив, что еще одним требованием является "скорейшее возвращение похищенных".

Ицхак Рохбергер стал первым главой местного совета, объявившим забастовку с требованием к правительству о проведении досрочных выборов.

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