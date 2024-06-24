В мэрии Рамат а-Шарон пройдет забастовка с требованием досрочных выборов в Кнессет

Мэр Рамат а-Шарон Ицхак Рохбергер объявил, что в ближайший четверг, 27 июня, все муниципальные службы прекратят оказывать услуги населению, не будет вестись прием посетителей.

В своем блоге на Facebook Рохбергер написал, что забастовка проводится в рамках борьбы за проведение досрочных парламентских выборов. "У правительства нет мандата на то, чтобы управлять страной", – написал он, добавив, что еще одним требованием является "скорейшее возвращение похищенных".

Ицхак Рохбергер стал первым главой местного совета, объявившим забастовку с требованием к правительству о проведении досрочных выборов.