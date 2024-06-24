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Израиль

Родные Гирша Гольдберга-Полина, Ора Леви и Элии Коэна опубликовали видео их похищения ХАМАСом

время публикации: 24 июня 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 19:20
Родные Гирша Гольдберга-Полина, Ора Леви и Элии Коэна опубликовали видео их похищения ХАМАСом
Кадр из видео

По просьбе семей трех израильтян, находящихся в плену ХАМАСа 262 дня, израильские СМИ обнародовали видео похищения террористами Гирша Гольдберга-Полина, Ора Леви и Элии Коэна с музыкального фестиваля "Нова".

Видео продолжительностью полторы минуты было отредактировано и местами заретушировано по просьбе родных похищенных. В этом видео использованы кадры, снятые боевиками ХАМАСа во время атаки 7 октября.

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