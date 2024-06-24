Родные Гирша Гольдберга-Полина, Ора Леви и Элии Коэна опубликовали видео их похищения ХАМАСом
время публикации: 24 июня 2024 г., 19:18 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 19:20
По просьбе семей трех израильтян, находящихся в плену ХАМАСа 262 дня, израильские СМИ обнародовали видео похищения террористами Гирша Гольдберга-Полина, Ора Леви и Элии Коэна с музыкального фестиваля "Нова".
Видео продолжительностью полторы минуты было отредактировано и местами заретушировано по просьбе родных похищенных. В этом видео использованы кадры, снятые боевиками ХАМАСа во время атаки 7 октября.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2024