Родные Гирша Гольдберга-Полина, Ора Леви и Элии Коэна опубликовали видео их похищения ХАМАСом

По просьбе семей трех израильтян, находящихся в плену ХАМАСа 262 дня, израильские СМИ обнародовали видео похищения террористами Гирша Гольдберга-Полина, Ора Леви и Элии Коэна с музыкального фестиваля "Нова".

Видео продолжительностью полторы минуты было отредактировано и местами заретушировано по просьбе родных похищенных. В этом видео использованы кадры, снятые боевиками ХАМАСа во время атаки 7 октября.