Начальник Генштаба: "Важная фаза завершена, но кампания против Ирана не закончена"

После вступления в силу режима прекращения огня начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел совещание по оценке ситуации с членами "форума Генштаба", на котором заявил, что "важная фаза завершена, но кампания против Ирана не закончена".

По его словам, Израилю удалось отбросить ядерную программу Ирана и его ракетный проект на многие годы назад, но несмотря на эти успехи, необходимо "смотреть на вещи реально" и на новой фазе действовать, исходя из текущих достижений.

Эяль Замир также заявил, что теперь внимание вновь переключается на Газу, чтобы вернуть заложников, отстранить ХАМАС от власти.