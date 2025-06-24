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Израиль

Продлен срок действия повесток об экстренном призыве резервистов до 10 июля

Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
ЦАХАЛ
Правительство
время публикации: 24 июня 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 20:23
Продлен срок действия повесток об экстренном призыве резервистов до 10 июля
Michael Giladi/Flash90

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне под председательством Юлия Эдельштейна одобрила продление срока действия повесток об экстренном призыве резервистов ("Цав 8") до 10 июля.

В обсуждении этого вопроса участвовал министр обороны Исраэль Кац.

Израиль
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