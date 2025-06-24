Продлен срок действия повесток об экстренном призыве резервистов до 10 июля
время публикации: 24 июня 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 20:23
Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне под председательством Юлия Эдельштейна одобрила продление срока действия повесток об экстренном призыве резервистов ("Цав 8") до 10 июля.
В обсуждении этого вопроса участвовал министр обороны Исраэль Кац.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025