Продлен срок действия повесток об экстренном призыве резервистов до 10 июля

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне под председательством Юлия Эдельштейна одобрила продление срока действия повесток об экстренном призыве резервистов ("Цав 8") до 10 июля.

В обсуждении этого вопроса участвовал министр обороны Исраэль Кац.