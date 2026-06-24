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Израиль

Шестеро пострадавших в результате ДТП на 60-м шоссе, двое в состоянии от средней тяжести до тяжелого

ДТП
Полиция
Мада
время публикации: 24 июня 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 20:40
Шестеро пострадавших в результате ДТП на 60-м шоссе, двое в состоянии от средней тяжести до тяжелого
Flash90. Фото: Я.Науми

На 60-м шоссе, недалеко от Отниэля, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Помощь пострадавшим вместе с парамедиками "Маген Давид Адом" оказывали военные.

С места аварии в больницу "Сорока" доставлены шесть человек: 27-летняя женщина получила множественные травмы, ее состояние оценивается как тяжелое; травмы средней тяжести получил мужчина примерно 40 лет, еще четыре человека пострадали легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
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