Шестеро пострадавших в результате ДТП на 60-м шоссе, двое в состоянии от средней тяжести до тяжелого
время публикации: 24 июня 2026 г., 20:40 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 20:40
На 60-м шоссе, недалеко от Отниэля, произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Помощь пострадавшим вместе с парамедиками "Маген Давид Адом" оказывали военные.
С места аварии в больницу "Сорока" доставлены шесть человек: 27-летняя женщина получила множественные травмы, ее состояние оценивается как тяжелое; травмы средней тяжести получил мужчина примерно 40 лет, еще четыре человека пострадали легко.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2026