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Израиль

Предъявлены обвинения вуайеристу из торгового центра TLV в Тель-Авиве

Полиция
Сексуальное насилие
Прокуратура
Тель-Авив
время публикации: 24 июня 2026 г., 11:31 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 11:31
Предъявлены обвинения вуайеристу из торгового центра TLV в Тель-Авиве
Wikipedia.org. Фото: Avi1111 dr. avishai teicher

Государственная прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 25-летнего Гура Леви из Тель-Авива: ему вменяется нарушение приватности женщин и девушек, которых он снимал в примерочных магазина одежды в торговом центре TLV, а также съемка полового акта без согласия участницы.

По данным обвинительного заключения, Гур Леви пришел в магазин одежды "Бершка" в торговом центре TLV, взял несколько товаров и вошел с ними в кабинку примерочной якобы для примерки. Находясь в кабинке, он снимал на мобильный телефон соседние кабинки в то время, когда там переодевались женщины и девушки.

Помимо этого, Гуру предъявлено обвинение в том, что в 2024 году он нарушил неприкосновенность частной жизни женщины, с которой вступил в интимные отношения в туалете одного из тель-авивских клубов. Обвиняемый снял половой акт между ними на свой мобильный телефон без ведома и согласия партнерши. Примерно через два года он отправил ей видеозапись в WhatsApp.

Прокуратура отправила в суд просьбу продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.

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