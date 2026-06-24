Предъявлены обвинения вуайеристу из торгового центра TLV в Тель-Авиве

Государственная прокуратура подала в мировой суд Тель-Авива обвинительное заключение против 25-летнего Гура Леви из Тель-Авива: ему вменяется нарушение приватности женщин и девушек, которых он снимал в примерочных магазина одежды в торговом центре TLV, а также съемка полового акта без согласия участницы.

По данным обвинительного заключения, Гур Леви пришел в магазин одежды "Бершка" в торговом центре TLV, взял несколько товаров и вошел с ними в кабинку примерочной якобы для примерки. Находясь в кабинке, он снимал на мобильный телефон соседние кабинки в то время, когда там переодевались женщины и девушки.

Помимо этого, Гуру предъявлено обвинение в том, что в 2024 году он нарушил неприкосновенность частной жизни женщины, с которой вступил в интимные отношения в туалете одного из тель-авивских клубов. Обвиняемый снял половой акт между ними на свой мобильный телефон без ведома и согласия партнерши. Примерно через два года он отправил ей видеозапись в WhatsApp.

Прокуратура отправила в суд просьбу продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного разбирательства.