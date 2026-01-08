"Насильник с бритвой" приговорен к восьми годам тюрьмы

Окружной суд Тель-Авива разрешил к публикации информацию о приговоре по делу Авраама-Яакова Перельмутера (44 года) из Холона. Он признал вину и был осужден на восемь лет лишения свободы в рамках сделки со следствием за ряд тяжких преступлений против семи женщин, находившихся в крайне уязвимом положении – среди них были женщины, занимавшиеся проституцией, бездомные и зависимые от наркотиков.

Согласно обвинению (в измененной редакции, признанной подсудимым), Перельмутер вводил женщин в состояние, при котором они теряли сознание и не могли сопротивляться, после чего совершал в отношении них сексуальные действия и унижал. Часть эпизодов, как сообщается, он тайно снимал на скрытую камеру, установленную в спальне его дома, а в трех случаях – сбривал потерпевшим волосы на голове.

Подсудимый признал вину по множеству статей, включая снабжение наркотиками, использование опасного вещества, непристойные действия, жестокое обращение с беспомощным, кражу, посягательство на частную жизнь и лишение способности сопротивляться.

По решению суда, Перельмутер должен выплатить компенсации потерпевшим на общую сумму 180 тысяч шекелей – эти средства, как отмечается прокуратурой, были внесены заранее как условие сделки со следствием.

Имя обвиняемого было опубликовано прокуратурой еще в августе 2024 года. Тогда о нем писали, как о жителе Бней-Брака. Сообщалось, что Перельмутер выискивал бездомных женщин в районе Центральной автобусной станции в Тель-Авиве, одурманивал их наркотиками, а затем совершал сексуализированное насилие, во время которого он брил своим жертвам голову. Отмечалось, что иногда он снабжал женщин наркотиками в обмен на сексуальные услуги.

Преступления совершались в течение длительного периода времени, и в полиции полагают, что у преступника было множество жертв. В одном из случаев, произошедшем в июле 2023 года, обвиняемый познакомился с бездомной женщиной в районе Центральной автобусной станции Тель-Авива и пообещал ей кокаин и фентанил в обмен на сексуальные услуги. После этого женщина неоднократно встречалась с обвиняемым у него дома на улице Иегуда а-Наси в Бней-Браке, а также в гостиницах и в арендованных комнатах. Обвиняемый доставлял ей наркотики в обмен на секс. Однажды женщина выпила прохладительный напиток, находясь с обвиняемым в гостинице, после этого она потеряла сознание. Она очнулась через много часов, обнаженная, ее голова была обрита.

Другой пострадавшей он предоставил наркотики бесплатно, приняв их, женщина потеряла сознание. Она очнулась через несколько часов, ее волосы были выстрижены.

На допросах обвиняемый признался, что поставлял женщинам наркотики в обмен на секс, он признался также в том, что установил видеокамеру в своей квартире и снимал на нее происходившее. При этом он отрицает, что одурманивал женщин наркотиками и брил им головы: он утверждает, что женщины обокрали его, а затем оговорили его, а кто-то обрил им головы, чтобы отомстить.