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Израиль

Офицеры армии Марокко прибыли для участия в создании "сил стабилизации" в Газе

Газа
Марокко
время публикации: 24 июня 2026 г., 10:35 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 10:43
Офицеры армии Марокко прибыли для участия в создании "сил стабилизации" в Газе
Совет мира

Четверо офицеров вооруженных сил Марокко, о направлении которых было объявлено еще в феврале, прибыли в Израиль для участия в создании "сил стабилизации" в Газе. Об этом сообщается на официальном аккаунте Совета мира в социальной сети Х.

Агентство AFP сообщает со ссылкой на анонимного представителя Совета мира, что марокканские офицеры прибыли в штаб Международных сил стабилизации на юге Израиля 18 июня, они будут участвовать в разработке организационной структуры "сил стабилизации" и предоставят экспертную поддержку по ряду направлений, включая вопросы полицейской деятельности.

Марокко – первое арабское государство, публично в феврале текущего года сообщившее о готовности направить в сектор Газы полицейских и военнослужащих. В конце февраля ХАМАС заявил, что не возражает против присутствия таких сил в секторе Газы при условии, что они не будут вмешиваться во внутренние дела территории.

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