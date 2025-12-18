Нелегал из Дженина ограбил израильтянку после постов в Facebook с жалобами на его мать

Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоде обвинительное заключение против Алаа Шами (34), жителя Дженина.

По версии следствия, Шами вместе с сообщником в январе 2022 года проник в дом женщины, у которой его мать работала уборщицей, напал на нее, ограбил и угрожал ей. Подозреваемый был задержан в Палестинской автономии почти через четыре года после нападения.

Согласно обвинению, поводом для нападения и ограбления стала публикация женщиной постов в Facebook, в которых она жаловалась на мать подозреваемого и выражала подозрения в краже денег.

В ночь на 7 января 2022 года двое злоумышленников ворвались в дом потерпевшей, применили к ней насилие, в том числе сексуального характера, снимали происходящее на телефон и угрожали убийством. После этого, как установило следствие, они похитили 5000 шекелей наличными и мобильный телефон и скрылись.

Алаа Шами был задержан в Дженине в ходе операции специального полицейского подразделения. Ему инкриминируются разбой при отягчающих обстоятельствах, сговор с целью совершения преступления, развратные действия и угрозы.

Прокуратура ходатайствует об аресте до окончания судебного разбирательства.