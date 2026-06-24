День протеста против призыва "харедим": Израиль ожидает хаос на дорогах по всей стране

В среду, 24 июня, представители ультраортодоксальных движений проведут масштабную автомобильную акцию протеста против призыва "харедим" в армию. Колонны автомобилей отправятся из 19 населенных пунктов по всей стране по направлении к военной тюрьме №10 в районе Кфар-Йоны. Автоколонны будут медленно ехать, осложняя движение другим водителям.

Акция начнется в 16:00 и, как ожидается, завершится к 20:00. В полиции округа Шарон сообщили, что для обеспечения порядка будут задействованы около 200 сотрудников полиции. Полиция ранее согласовала проведение акции протеста при условии, что ее участники не будут нарушать общественный порядок. Однако не исключено, что в дополнение к "автоколоннам протеста" будут осуществлены акции с участием сотен ортодоксов на перекрестках, что неминуемо приведет к транспортному коллапсу.

Колонны протеста должны выйти из Иерусалима, Бней-Брака, Бейт-Шемеша, Бейтар-Илита, Эльада, Модиин-Илита, Ашдода, Хайфы, Нетании, Тверии, Цфата, Афулы, Ноф а-Галиля, Хацор а-Гелилита, Гиват-Зеэва, Иммануэля, Арада, Кирьят-Гата и Реховота.

Согласно карте протеста, опубликованной организаторами, основные участки, которые завтра должны быть затронуты: шоссе 1 – развязка Бен-Гурион и въезд в Иерусалим, включая зону Струнного моста и улицу Бар-Илан; шоссе 4 – развязки Геа, Алуф-Саде, Ганот, а-Шива и Эм а-Мошавот в районе Бней-Брака; шоссе 6 – развязки Бен-Шемен, Нахшоним и Кесем; шоссе 20 (Аялон) – проспект Намир и проспект а-Шалом; шоссе 40 – развязка Кирьят Сде а-Теуфа; шоссе 444 у Эльада; шоссе 471 на развязке Шаария; шоссе 57.

Организаторы акции указали, что движение колонн будет осуществляться с постоянной скоростью около 50 км/ч с учетом дорожных условий, сообщает "Давар". Участникам предписано соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями, чтобы избежать резкого торможения и цепных аварий. Кроме того, организаторы требуют двигаться исключительно по правой полосе. В инструкциях подчеркивается, что медленное движение по левой полосе запрещено законом и препятствует нормальному движению транспорта.

Когда автобусы прибудут к военной тюрьме №10, состоится массовая акция протеста. Одновременно жители района Гиват-Алон, расположенного рядом с тюрьмой, намерены провести встречную акцию протеста, чтобы не допустить повторного нарушения привычного уклада жизни в районе.