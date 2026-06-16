Прокуратура завершила допросы Биньямина Нетаниягу

Прокуратура завершила перекрестный допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу по делам 1000, 2000 и 4000.

На следующей неделе состоятся еще несколько заседаний, которые будут отведены для дополнительного опроса адвокатами.

Нетаниягу давал свидетельские показания, начиная с декабря 2024 года. Его допрос длился 96 заседаний.

Отмечается, что Нетаниягу был первым свидетелем защиты, который давал показания. После него ожидается допрос остальных обвиняемых и свидетелей защиты.

Завершение допроса премьер-министра может повлиять и на рассмотрение его просьбы о помиловании. Главным мотивом просьбы была недопустимость ситуации, при которой премьер-министр проводит по несколько часов в суде во время войны. Завершение допроса снимает с Нетаниягу эту обязанность.