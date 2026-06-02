Судьи отклонили просьбу Нетаниягу перенести начало допроса

Судьи отклонили просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу начать заседание окружного суда в 12:30.

Нетаниягу просил отложить заседание в связи с церемонией вступление в должность нового главы службы внешней разведки "Мосад" Романа Гофмана.

Заседание началось в 10:00 и продлится до 14:30. В настоящий момент Нетаниягу отвечает на вопросы представителя прокуратуры по "делу 2000" – дело о контактах Нетаниягу с главой издательского дома "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. Ожидается, что Нетаниягу завершит дачу свидетельских показаний в ближайшие дни.