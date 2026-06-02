x
02 июня 2026
|
последняя новость: 10:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июня 2026
|
02 июня 2026
|
последняя новость: 10:59
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Судьи отклонили просьбу Нетаниягу перенести начало допроса

Суд
Судебные решения
время публикации: 02 июня 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 10:36
Судьи отклонили просьбу Нетаниягу отложить начало дачи свидетельских показаний
Miriam Alster/Flash90

Судьи отклонили просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу начать заседание окружного суда в 12:30.

Нетаниягу просил отложить заседание в связи с церемонией вступление в должность нового главы службы внешней разведки "Мосад" Романа Гофмана.

Заседание началось в 10:00 и продлится до 14:30. В настоящий момент Нетаниягу отвечает на вопросы представителя прокуратуры по "делу 2000" – дело о контактах Нетаниягу с главой издательского дома "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. Ожидается, что Нетаниягу завершит дачу свидетельских показаний в ближайшие дни.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook