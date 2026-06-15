x
15 июня 2026
|
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 22:48
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд отклонил просьбу Нетаниягу сократить слушания, назначенные на вторник

Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 15 июня 2026 г., 22:48 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 22:48
Суд отклонил просьбу Нетаниягу сократить слушания, назначенные на вторник
Chaim Goldberg/Flash90

Окружной суд отклонил просьбу Биньямина Нетаниягу сократить слушания, назначенные на вторник, 16 июня. Свою просьбу глава правительства обосновал плотным графиком, связанным с вопросами безопасности, и просил закончить слушания до 13:00.

В своем решении судьи отметили, что "не было приведено достаточно оснований, свидетельствующих о срочности дел, которая могла бы оправдать сокращение заседания".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026

"Миссия всей моей жизни": Нетаниягу прокомментировал соглашение между Вашингтоном и Тегераном
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2026

Нетаниягу попросил отменить судебные слушания по его делам, назначенные на 5 мая
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 мая 2026

"Вопросы безопасности": отменены очередные слушания по делам Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2026

Суд отклонил просьбу Нетаниягу отложить начало заседания