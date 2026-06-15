Суд отклонил просьбу Нетаниягу сократить слушания, назначенные на вторник
время публикации: 15 июня 2026 г., 22:48 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 22:48
Окружной суд отклонил просьбу Биньямина Нетаниягу сократить слушания, назначенные на вторник, 16 июня. Свою просьбу глава правительства обосновал плотным графиком, связанным с вопросами безопасности, и просил закончить слушания до 13:00.
В своем решении судьи отметили, что "не было приведено достаточно оснований, свидетельствующих о срочности дел, которая могла бы оправдать сокращение заседания".
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