Суд отклонил просьбу Нетаниягу сократить слушания, назначенные на вторник

Окружной суд отклонил просьбу Биньямина Нетаниягу сократить слушания, назначенные на вторник, 16 июня. Свою просьбу глава правительства обосновал плотным графиком, связанным с вопросами безопасности, и просил закончить слушания до 13:00.

В своем решении судьи отметили, что "не было приведено достаточно оснований, свидетельствующих о срочности дел, которая могла бы оправдать сокращение заседания".