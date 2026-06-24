Начальник Генштаба встретился с главами йешив религиозно-сионистского направления

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир во вторник провел встречу с раввинами религиозно-сионистских йешив. Во встрече приняли участие заместитель начальника Генштаба генерал-майор Тамир Ядаи, командующий сухопутными войсками генерал-майор Надав Лотан, главный военный прокурор генерал-майор Итай Офир, главный военный раввин бригадный генерал Эяль Карим и глава управления кадровой поддержки бригадный генерал Шай Тайеб.

Открывая встречу, начальник Генштаба выразил глубокую признательность йешивам и подготовительным программам ("мехинот") за их многолетнюю деятельность по воспитанию молодежи и поощрению значимой службы в армии, в том числе в боевых подразделениях, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе встречи были представлены текущие потребности ЦАХАЛа, прежде всего необходимость увеличения численности личного состава на фоне беспрецедентных оперативных вызовов и масштабов задач на всех фронтах.

Начальник Генштаба подчеркнул, что ЦАХАЛу по-прежнему не хватает тысяч бойцов и что армии необходим каждый военнослужащий и каждая военнослужащая для выполнения поставленных задач и закрепления достигнутых результатов.

Замир отметил, что одним из основополагающих принципов интеграции различных групп населения в армейскую службу является соблюдение приказа о совместной службе, который позволяет военнослужащим разных взглядов и образа жизни служить бок о бок, а не за счет друг друга.

Замир заявил о намерении продолжать укреплять выполнение этого приказа, а также других нормативов повседневной службы, соблюдение которых требует особого внимания в условиях столь продолжительной войны.

Начальник Генштаба также подчеркнул, что дальнейшее расширение участия женщин на ключевых должностях и в боевых подразделениях имеет огромное оперативное значение, и ЦАХАЛ продолжит продвигать этот процесс. При этом создание новых структур и открытие дополнительных должностей будет осуществляться в полном соответствии с приказом о совместной службе как в мирное время, так и в чрезвычайных ситуациях и во время войны.

По его словам, такие шаги будут предприниматься исходя из оперативных потребностей и при строгом соблюдении профессиональных критериев.

Раввины, участвовавшие во встрече, высоко оценили деятельность начальника Генштаба и руководство армией в сложный период, подчеркнув, что продолжат воспитывать своих учеников в духе значимой военной службы.

Они также рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются соблюдающие религиозные предписания военнослужащие, и подчеркнули необходимость обеспечить каждому религиозному солдату возможность служить в армии в соответствии со своими убеждениями и ценностями, а также принципами приказа о совместной службе.

Подводя итоги встречи, Эяль Замир заявил, что у Государства Израиль есть одна армия — народная армия, которая должна уметь учитывать все существующие различия и обеспечивать каждому возможность внести значимый вклад в службу. "Боеготовность армии требует от нас успешно справиться с этой задачей", – подчеркнул начальник Генштаба.