x
09 июня 2026
|
последняя новость: 22:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июня 2026
|
09 июня 2026
|
последняя новость: 22:38
09 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Главы 11 военных йешив заявили, что их студенты не будут больше служить в танковых войсках

ЦАХАЛ
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 09 июня 2026 г., 22:07 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 22:07
Главы 11 военных йешив заявили, что их студенты не будут больше служить в танковых войсках
Jamal Awad/Flash90

Главы 11 военных йешив ("йешивот эсдер") выступили с открытым письмом, в котором заявили, что с этого года перестанут направлять своих студентов на службу в бронетанковые войска ЦАХАЛа. Поводом для этого письма стало решение БАГАЦа, обязывающее армию зачислять девушек в бронетанковые войска. Об этом пишет сайт "Кипа".

В письме раввины написали, что считают службу в бронетанковых войсках "запрещенной с точки зрения Галахи" из-за смешанной службы мужчин и женщин. По их словам, введение женщин-бойцов в танковые экипажи наносит "духовный и практический ущерб боеспособности".

При этом авторы письма подчеркнули, что их ученики продолжат служить в боевых частях, однако ЦАХАЛ должен предложить альтернативу военнослужащим, боевой профиль которых не позволяет им служить в пехоте.

Пилотная программа по интеграции женщин в бронетанковые войска должна начаться в ноябре 2026 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 21 апреля 2026

"Они становятся обузой": подполковник Сапир Барби подвергла критике систему ешив-эсдер
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 17 февраля 2026

"Они не чувствуют себя израильтянами": раввин о нежелании ультраортодоксов служить в армии
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 21 января 2026

Глава ешивы-эсдер: если в танках будут девушки, я не буду направлять учеников в бронетанковые войска