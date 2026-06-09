Главы 11 военных йешив заявили, что их студенты не будут больше служить в танковых войсках

Главы 11 военных йешив ("йешивот эсдер") выступили с открытым письмом, в котором заявили, что с этого года перестанут направлять своих студентов на службу в бронетанковые войска ЦАХАЛа. Поводом для этого письма стало решение БАГАЦа, обязывающее армию зачислять девушек в бронетанковые войска. Об этом пишет сайт "Кипа".

В письме раввины написали, что считают службу в бронетанковых войсках "запрещенной с точки зрения Галахи" из-за смешанной службы мужчин и женщин. По их словам, введение женщин-бойцов в танковые экипажи наносит "духовный и практический ущерб боеспособности".

При этом авторы письма подчеркнули, что их ученики продолжат служить в боевых частях, однако ЦАХАЛ должен предложить альтернативу военнослужащим, боевой профиль которых не позволяет им служить в пехоте.

Пилотная программа по интеграции женщин в бронетанковые войска должна начаться в ноябре 2026 года.