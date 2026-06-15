Религиозные публицисты высказались о призыве харедим и интеграции девушек в боевых частях

В очередном номере газеты "Бешева" были опубликованы колонки публицистов Ноа Эйтам, раввина Эльякима Леванона и Иммануэля Шило, посвященные призыву ультраортодоксов и интеграции женщин в боевые танковые подразделения ЦАХАЛа.

Автор колонки Ноа Эйтам утверждает, что вопрос призыва стал разменной монетой в политической игре. По ее мнению, действия юрсоветницы Гали Баарав-Миары и ее команды направлены не столько на соблюдение закона, сколько на раскол правой коалиции, провоцирование ультраортодоксов на протесты и, в конечном счете, открытие пути к власти для левого лагеря.

Эйтам призывает правый лагерь и религиозное сообщество сохранять хладнокровие, не поддаваться на провокации и вести затяжную институциональную борьбу в Кнессете и Верховном суде. По ее словам, ключевой вопрос предстоящих выборов – не технические споры об армии или судебной реформе, а фундаментальный выбор между сохранением еврейской идентичности государства и отказом от нее.

По мнению раввина Эльякима Леванона, израильская судебная система вмешивается в сферы, где юридическое давление неэффективно. Он называет "детским" представление о том, что ультраортодоксов можно заставить служить с помощью арестов и преследований. Леванон подчеркивает, что для этой общины Государство Израиль изначально не обладает религиозной легитимностью, а любые репрессивные меры лишь превратят уклонистов в "мучеников" и окончательно подорвут мотивацию к службе. Победить идеологию, считает он, можно длительным диалогом, а не полицейским принуждением.

Аналогичную ошибку, по его мнению, суды совершают и в вопросе распределения девушек в маневренные бронетанковые части. Раввин Эльяким Леванон подчеркивает, что речь идет о противоречиях между доктриной гендерного равенства и Галахой, запрещающей совместное нахождение мужчин и женщин в замкнутом пространстве. ЦАХАЛ рискует лишиться значительной части мотивированного ядра боевых подразделений, что может негативно сказаться на обороноспособности страны.

Главный редактор издания Иммануэль Шило отвергает аргумент о нехватке кадров в танковых войсках и утверждает, что интеграция женщин в маневренные бригады обусловлена феминистскими соображениями и опасением армейского руководства быть обвиненным в ретроградстве. По словам публициста, численность танкистов в ЦАХАЛе напрямую определяется количеством танков, а призывного ресурса среди мужчин более чем достаточно для их укомплектования. Даже с учетом планируемого после текущей войны расширения парка бронетехники дефицита бойцов-мужчин не ожидается.

Говоря о пилотных проектах, автор отмечает, что эксперименты по подготовке танкисток нельзя считать успешными. В качестве ключевого аргумента он указывает на то, что прошедшие подготовку девушки были распределены исключительно в неманевренные подразделения, выполняющие задачи охраны границ.

В заключение Шило отмечает, что происходящее посылает негативный сигнал ультраортодоксальному сектору. Видя, как армия и судебная система игнорируют запросы религиозных сионистов, активно участвующих в обороне страны, ультраортодоксальный сектор теряет доверие к государственным гарантиям и обещаниям компромисса.