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Израиль

Главы еще 13 военных йешив отказались отправлять выпускников в танковые войска из-за девушек

ЦАХАЛ
Ешива-эсдер
время публикации: 11 июня 2026 г., 13:39 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 13:39
Главы еще 13 военных йешив отказались отправлять выпускников в танковые войска из-за девушек
Jamal Awad/Flash90

Руководство еще 13 военных йешив ("йешивот эсдер") сообщило об отказе отправлять своих выпускников в бронетанковые войска в связи с тем, что в эти войска начинают призывать также девушек: не в те же экипажи и даже не в те же бригады, что и мужчин.

К настоящему моменту, о решении прекратить сотрудничество с бронетанковыми войсками заявили представители 25 военных йешив – примерно 20% от их общего количества.

Напомним, несколько дней назад главы 11 военных йешив выступили с открытым письмом, в котором заявили, что с этого года перестанут направлять своих студентов на службу в бронетанковые войска ЦАХАЛа. Поводом для этого письма стало решение БАГАЦа, обязывающее армию зачислять девушек в бронетанковые войска.

В письме раввины написали, что считают службу в бронетанковых войсках "запрещенной с точки зрения Галахи" из-за смешанной службы мужчин и женщин. По их словам, введение женщин-бойцов в танковые экипажи наносит "духовный и практический ущерб боеспособности".

При этом авторы письма подчеркнули, что их ученики продолжат служить в боевых частях, однако ЦАХАЛ должен предложить альтернативу военнослужащим, боевой профиль которых не позволяет им служить в пехоте.

Пилотная программа по интеграции женщин в бронетанковые войска должна начаться в ноябре 2026 года. При этом в ЦАХАЛе подчеркивают, что о создании смешанных экипажей речь не идет.

Израиль
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