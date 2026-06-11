Главы еще 13 военных йешив отказались отправлять выпускников в танковые войска из-за девушек

Руководство еще 13 военных йешив ("йешивот эсдер") сообщило об отказе отправлять своих выпускников в бронетанковые войска в связи с тем, что в эти войска начинают призывать также девушек: не в те же экипажи и даже не в те же бригады, что и мужчин.

К настоящему моменту, о решении прекратить сотрудничество с бронетанковыми войсками заявили представители 25 военных йешив – примерно 20% от их общего количества.

Напомним, несколько дней назад главы 11 военных йешив выступили с открытым письмом, в котором заявили, что с этого года перестанут направлять своих студентов на службу в бронетанковые войска ЦАХАЛа. Поводом для этого письма стало решение БАГАЦа, обязывающее армию зачислять девушек в бронетанковые войска.

В письме раввины написали, что считают службу в бронетанковых войсках "запрещенной с точки зрения Галахи" из-за смешанной службы мужчин и женщин. По их словам, введение женщин-бойцов в танковые экипажи наносит "духовный и практический ущерб боеспособности".

При этом авторы письма подчеркнули, что их ученики продолжат служить в боевых частях, однако ЦАХАЛ должен предложить альтернативу военнослужащим, боевой профиль которых не позволяет им служить в пехоте.

Пилотная программа по интеграции женщин в бронетанковые войска должна начаться в ноябре 2026 года. При этом в ЦАХАЛе подчеркивают, что о создании смешанных экипажей речь не идет.