Охота продолжается: ликвидирован участник нападения на Кисуфим 7 октября

Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности ШАБАК опубликовали совместное сообщение о ликвидации очередного участника резни в "черную субботу" 7 октября 2023 года: в результате точечного удара по цели на юге сектора Газы был ликвидирован Закар Абу Карим – командир подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС.

Абу Карим был одним из руководителей нападения на район Кисуфим во время массового убийства 7 октября 2023 года. На протяжении войны он занимался подготовкой и реализацией террористических атак против подразделений ЦАХАЛа, действующих в секторе Газы.

По данным израильских служб безопасности, в последнее время он нарушал условия соглашения о прекращении огня, хранил у себя дома большое количество оружия, участвовал в восстановлении инфраструктуры ХАМАСа и организовывал подготовку боевиков для осуществления новых атак.

Вместе с Закаром Абу Каримом был ликвидирован еще один боевик ХАМАСа, выполнявший функции связного в организации.

Военнослужащие ЦАХАЛа размещены в районе в соответствии с условиями соглашения, под командованием Южного военного округа они продолжают действовать в соответствии с действующими договоренностями и будут принимать меры для устранения любых непосредственных угроз.