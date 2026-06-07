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Израиль

Охота продолжается: ликвидирован участник нападения на Кисуфим 7 октября

Ликвидация
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 07 июня 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 09:43
Кибуц Кисуфим, ноябрь 2023
Erik Marmor/Flash90

Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности ШАБАК опубликовали совместное сообщение о ликвидации очередного участника резни в "черную субботу" 7 октября 2023 года: в результате точечного удара по цели на юге сектора Газы был ликвидирован Закар Абу Карим – командир подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС.

Абу Карим был одним из руководителей нападения на район Кисуфим во время массового убийства 7 октября 2023 года. На протяжении войны он занимался подготовкой и реализацией террористических атак против подразделений ЦАХАЛа, действующих в секторе Газы.

По данным израильских служб безопасности, в последнее время он нарушал условия соглашения о прекращении огня, хранил у себя дома большое количество оружия, участвовал в восстановлении инфраструктуры ХАМАСа и организовывал подготовку боевиков для осуществления новых атак.

Вместе с Закаром Абу Каримом был ликвидирован еще один боевик ХАМАСа, выполнявший функции связного в организации.

Военнослужащие ЦАХАЛа размещены в районе в соответствии с условиями соглашения, под командованием Южного военного округа они продолжают действовать в соответствии с действующими договоренностями и будут принимать меры для устранения любых непосредственных угроз.

Израиль
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